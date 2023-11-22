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Die Welt: Зеленский своими заявлениями сеет сомнения в возможности победы Украины

О том, что Украина в конфликте против России полностью зависит от поддержки со стороны США и «без американской поддержки война будет проиграна» постоянно повторяет Владимир Зеленский, теперь его кураторы задаются вопросом смогут ли ВСУ «продолжать наступление в новых условиях».

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