Нападение ВСУ на Курскую область разогнало цены на газ в Европе

На фоне боев в Курской области стоимость газа в Европе начала расти. За день цены топлива по индексу нидерландского газового хаба TTF на бирже ICE поднялись на 5,8 процента, свидетельствуют данные торговой площадки.
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