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Берлускони высказал мнение, что новый кабмин Италии должен будет занимать в отношении России такую же позицию, что и предыдущий

Берлускони высказал мнение, что новый кабмин Италии должен будет занимать в отношении России такую же позицию, что и предыдущий

Сильвио Берлускони высказал точку зрения, согласно которой новый кабинет министров Италии должен будет занимать в отношении Российской Федерации такую же позицию, что и предыдущий.

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