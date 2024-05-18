Против России Бундесвер продержится ровно два дня – немецкий депутат

В войне против России не имеющая беспилотников немецкая армия смогла бы продержаться только два дня. Об этом в ходе выступления в Бундестаге заявил депутат от Христианско-социального союза Баварии Рейнхард Брандл, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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