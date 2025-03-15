В Тульской области возможен мощный снегопад с заносами

На Тульскую область идет непогода, сообщает министерство региональной безопасности. В ближайшие часы начнется мокрый снег и снег, местами – сильный, в результате чего на дорогах возможны заносы и гололедица.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии