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Пятый канал

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Явка на выборах в Госдуму в Москве составила 40,2%

Явка на выборах в Госдуму в Москве составила 40,2%

В Москве явка на выборах депутатов Государственной думы составила 40,2% — на данный момент выдано 3,2 миллиона бюллетеней.

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