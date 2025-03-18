Чистая прибыль ПСБ за 2024 показала худшую динамику среди крупных банков

Чистая прибыль Промсвязьбанка (ПСБ) по МСФО за 2024 год сократилась на 44%, до 65,3 млрд рублей, что стало худшей динамикой по прибыли среди крупных российских банков, раскрывших отчетность, заметил “Коммерсантъ”.