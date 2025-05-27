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Калужские новости

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Калужанин повадился ездить на авто пьяным, даже будучи лишен прав

Калужанин повадился ездить на авто пьяным, даже будучи лишен прав

На Малоярославецкой улице в Калуге ГАИ остановила иномарку с пьяным 41-летним мужчиной за рулем. Пройти тест он отказался, кроме того, у него не было правНа Малоярославецкой улице в Калуге ГАИ остановила иномарку с пьяным 41-летним мужчиной за рулем.

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