Калужанин повадился ездить на авто пьяным, даже будучи лишен прав

На Малоярославецкой улице в Калуге ГАИ остановила иномарку с пьяным 41-летним мужчиной за рулем. Пройти тест он отказался, кроме того, у него не было правНа Малоярославецкой улице в Калуге ГАИ остановила иномарку с пьяным 41-летним мужчиной за рулем.
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