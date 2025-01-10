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Трагедия с самолётом в Грозном приобретает новые очертания

Трагедия с самолётом в Грозном приобретает новые очертания

В Кремле остались разочарованы позицией Президента Азербайджана, который публично обвинил Россию в крушении самолета Azerbaijan Airlines.

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Комментарии
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Александр Пятнистый
Ну так взять и выслать ВСЕХ до единого азеров из РФ, при необходимости лишив гражданства. Когда вся эта срань появится на территории Аз, Алиев на коленях приползет не только просить прощения, но и &quot;весь в соплях и губной помаде&quot; будет умолять забрать хотя бы часть из этой черноты...
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