Трагедия с самолётом в Грозном приобретает новые очертания

Александр Пятнистый

Ну так взять и выслать ВСЕХ до единого азеров из РФ, при необходимости лишив гражданства. Когда вся эта срань появится на территории Аз, Алиев на коленях приползет не только просить прощения, но и "весь в соплях и губной помаде" будет умолять забрать хотя бы часть из этой черноты...