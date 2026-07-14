Сотрудника УФСИН в Калмыкии уволили из-за выигрышных ставок на 1,8 млн рублей

Сотрудник УФСИН лишился работы после выигрышей на ставках. По данным Mash, в течение года на банковский счет 34-летнего Бодмы Бодаева из Калмыкии поступило около 1,8 млн рублей, полученных в качестве выигрышей у букмекера.