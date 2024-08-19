Офис Нетаньяху: идет работа по сделке, увеличивающей число освобожденных пленных

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху работает над продвижением сделки по сектору Газа, которая максимально увеличит число освобожденных заложников, сообщает в своем Telegram-канале советник офиса премьера Дмитрий Гендельман.
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