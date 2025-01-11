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Царьград

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ВС РФ совершили удары по ключевым объектам энергетики и военной индустрии

ВС РФ совершили удары по ключевым объектам энергетики и военной индустрии

Министерство обороны России заявило, что в результате операций были поражены инфраструктуры военных аэродромов, энергетических сетей и объектов военно-промышленного комплекса.

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