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Свежие комментарии

  • людмила кузьмина39
    Когда муж стал прятать переписку да пороли везде наставил, стали просто чужие уже даже бывает даже ночевать не приход...Жена Игоря Никола...

Гречневое печенье с ягодами. Полезная замена сладостям

Всем привет! Бывает такое, что очень хочется питаться правильно, полезно, но при этом и вкусно. Все мы знаем, что гречка это полезный продукт, но есть ее в чистом виде не все могут, да и надоедает со временем.

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