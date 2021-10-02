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Участник «Дома-2» и «Битвы экстрасенсов» Влад Кадони опубликовал фото новой избранницы

Участник «Дома-2» и «Битвы экстрасенсов» Влад Кадони опубликовал фото новой избранницы

Поклонники Кадони назвали девушку очень красивой. Участник «Дома-2» и «Битвы экстрасенсов» Влад Кадони опубликовал фото новой избранницыУчастник «Дома-2» и «Битвы экстрасенсов» Влад Кадони последний раз был замечен в отношениях с Ксенией Шаповал.

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