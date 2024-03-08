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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Джамал Мэшберн: «Майкл Джордан взял бы восемь титулов подряд, если бы не уходил из баскетбола»

Бывший игрок НБА считает, что легендарный защитник «Чикаго» мог бы взять восемь титулов подряд, если бы не уходил из баскетбола в середине 90-х.

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