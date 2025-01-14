В Энгельсе после атаки БПЛА ВСУ наблюдаются проблемы с холодной водой

В Энгельсе Саратовской области после атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) при помощи беспилотных летательных аппаратов наблюдаются проблемы с холодным водоснабжением, написал в своем Telegram-канале глава района Михаил Исаев.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии