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В Энгельсе после атаки БПЛА ВСУ наблюдаются проблемы с холодной водой

В Энгельсе после атаки БПЛА ВСУ наблюдаются проблемы с холодной водой

В Энгельсе Саратовской области после атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) при помощи беспилотных летательных аппаратов наблюдаются проблемы с холодным водоснабжением, написал в своем Telegram-канале глава района Михаил Исаев.

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