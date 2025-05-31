95-летний голливудский режиссер Клинт Иствуд сожалеет о некоторых своих фильмах

В том числе о культовом кино «Хороший, плохой, злой» Легендарный режиссер Клинт Иствуд, отметивший 31 мая 95-летний юбилей, признался, что сожалеет о качестве некоторых своих фильмов, как актерских, так и режиссерских.
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