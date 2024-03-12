На орловскую нефтебазу упал беспилотник: Пострадавших нет - Клычков

На месте падения начался пожар, сейчас там работают спецслужбы. Об этом сообщил местный губернатор.Губернатор Орловской области Андрей Клычков в своём телеграм-канале сообщил о падении беспилотника на объект топливно-энергетического комплекса.
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