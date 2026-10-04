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«Квартал-95» – Сеул: о традициях криворожской дипломатии

«Квартал-95» – Сеул: о традициях криворожской дипломатии

«Квартал-95» – Сеул: о традициях криворожской дипломатии Исторические напёрстки . Вроде уверен, где шарик.

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Юрий Ильинов

Россия начала операцию по разрыву логистических цепочек ВСУ
4.10.2026 · В мире

В Киеве в субботу полностью перекрыто движение по Северному автомобильному мосту через Днепр в результате атаки российского беспилотника. По данным Минобороны, эта переправа играла ключевую роль в переброске украинских войск и обеспечении логистики ВСУ. Ранее на этой неделе прекратилось движение по Южному мосту. Почему российская армия перешла к ударам по ключевым мостам Киева и как это сказывается на переброске резервов и западной техники с левого берега Днепра на правый?

В субботу Россия нанесла удар беспилотными летательными аппаратами по Северному автомобильному мосту (бывший Московский) через Днепр в Киеве. По информации Минобороны, эта переправа играла ключевую роль в переброске украинских войск и обеспечении военной логистики.