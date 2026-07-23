Западный берег и Газа: Сообщается, что израильский поселенец получил ножевое ранение в результате нападения возле поселения Ганим в провинции Дженин на Западном Берегу во второй половине дня по местному времени.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии