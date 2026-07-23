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Контрафронт

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Западный берег и Газа: Сообщается, что израильский поселенец получил ножевое ранение в результате...

Западный берег и Газа: Сообщается, что израильский поселенец получил ножевое ранение в результате нападения возле поселения Ганим в провинции Дженин на Западном Берегу во второй половине дня по местному времени.

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