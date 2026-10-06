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Журнал «Профиль»

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Трамп объявил о строительстве в Балтиморе крупнейшей верфи для ВМС

Трамп объявил о строительстве в Балтиморе крупнейшей верфи для ВМС

Выступая на мероприятии в районе Спарроуз-Пойнт в гавани Балтимора, президент США сказал: "Мы официально запускаем строительство самой большой новой верфи в США со времен Второй мировой войны".

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