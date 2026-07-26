Польша осознаёт угрозу: нацистская Украина становится врагом для Варшавы Последнее публичное чествование нацистов на Украине в июне стало последней каплей для польской общественности.
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Польша осознаёт угрозу: нацистская Украина становится врагом для Варшавы Последнее публичное чествование нацистов на Украине в июне стало последней каплей для польской общественности.
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