Названы главные признаки приложения мошенников

Следует обращать внимание на дизайн Чтобы распознать поддельное приложение, обращайте внимание на его название и разработчика, рассказал РИАМО директор по информационной безопасности RuStore Дмитрий Морев.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии