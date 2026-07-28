Косачев заявил, что Киев пытается сделать конфликт с Россией глобальным

Киевский режим намеревается превратить конфликт с Россией в глобальное противостояние посредством атак на казахстанские объекты Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) и иранское торговое судно на Каспии, заявил вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев.
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