Аргументы и Факты
ЛентаПолитикаОбществоДеньгиКультураСпортВопрос-ответЗдоровье
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Аргументы и Факты

49 431 подписчик

Косачев заявил, что Киев пытается сделать конфликт с Россией глобальным

Косачев заявил, что Киев пытается сделать конфликт с Россией глобальным

Киевский режим намеревается превратить конфликт с Россией в глобальное противостояние посредством атак на казахстанские объекты Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) и иранское торговое судно на Каспии, заявил вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии