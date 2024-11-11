Россия представит ОБСЕ новые доказательства преступлений ВСУ в Донбассе

13 ноября на Форуме по сотрудничеству в области безопасности (ФСОБ) ОБСЕ российская сторона представит показания двух беженцев, которые выжили после атаки дрона военнослужащих ВСУ и украинских националистов в Часовом Яре.
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