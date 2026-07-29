Суд над Западом: Европа выплатит репарации, а что ждет Макрона и МерцаЯн Гагин: Процесс наподобие Нюрнбергского логично провести в Минске Европе придется понести ответственность за убийства наших граждан и выплатить компенсацию за войну, развязанную против России, заявили в Совете Федерации.
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