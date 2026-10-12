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Барнаульский фитнес-клуб нарушил закон при рекламе "годовой" карты

Барнаульский фитнес-клуб нарушил закон при рекламе "годовой" карты

Барнаульский фитнес-клуб "Магис-Спорт" привлек внимание Алтайского краевого УФАС из-за рекламы акции "фитнес-год" после жалобы жителя краевой столицы.

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