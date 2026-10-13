Можно носить бренды и выглядеть «дешево»: 6 признаков, которые не скрыть ни дорогой сумкой, ни телефоном

Слова «дешевая» или «дорогая» сегодня используют не только по отношению к вещи, но и к женщинам. И если в поиске дешевых вещей пребывают многие, то вот в контексте дам это работает наоборот.
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