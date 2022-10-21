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Евгений Плющенко: «У Титовой есть драйв, есть кураж, есть стержень. Девочка уже хорошая, а будет очень хорошая»

Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко оценил выступление Софьи Титовой на этапе российского Гран-при в Москве.

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