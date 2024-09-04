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Бойцы ВС РФ взяли в плен двух девушек из ВСУ в Курской области

Бойцы ВС РФ взяли в плен двух девушек из ВСУ в Курской области

Бойцы ВС России задержали двух девушек из ВСУ на приграничной территории в Курской области. Согласно видеозаписи, опубликованной в Telegram-канале «Диванный генштаб», одна из девушек представилась как Виктория Яценко.

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