sensei Представьте, что однажды вы проснулись приятным солнечным утром и разглядели в интернете ошеломляющие новости – Индия нанесла ядерный удар по Индонезии, ну или, к примеру, саудиты бомбанули ядерным зарядом хуситов… После таких news перед вами сразу встанет сложная моральная дилемма – что выпить с утра: кофе или чай? Особо извращённые выпьют даже цикорий.
ДАВАЙТЕ ЖАЛЕТЬ НАШУ КРОВЬ И НЕ ЖАЛЕТЬ НАШ ИМИДЖ
Комментарии
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Людмила Свириденко
А вот Украина давно просит ЯО для войны с Россией. Теперь представим, что она получила его. Скажите, будут ли украинцы морализировать: применять или не применять? Скажите, если Украина применит ЯО против России, у вас будет возможность возмутиться? Нет? Вот то-то и оно.
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2 час.
Валерий Протасов
Стоит только начать, выпустить джина из бутылки - и начнётся бесконтрольная ядерная реакция по всему миру. Страшную тему поднял автор статьи. О некоторых вещах лучше не говорить. "Не буди лихо, пока оно тихо".
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1 час.
Алексей Смирнов
Шанс засунуть язык мне в задницу я могу предоставить тебе. Я не уверен. что у тебя есть воля, но ума нет точно, в 2014 ом нужно было заниматься спец операциями, об этом говорили многие, тогда количество претендентов на сожжение было куда меньше. нежели сейчас. Правильно адресуй свои претензии. На этой войне есть мои родные. одного родственника уже похоронили.
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59 мин.
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