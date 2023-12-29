ДАВАЙТЕ ЖАЛЕТЬ НАШУ КРОВЬ И НЕ ЖАЛЕТЬ НАШ ИМИДЖ

Людмила Свириденко А вот Украина давно просит ЯО для войны с Россией. Теперь представим, что она получила его. Скажите, будут ли украинцы морализировать: применять или не применять? Скажите, если Украина применит ЯО против России, у вас будет возможность возмутиться? Нет? Вот то-то и оно.

Валерий Протасов Стоит только начать, выпустить джина из бутылки - и начнётся бесконтрольная ядерная реакция по всему миру. Страшную тему поднял автор статьи. О некоторых вещах лучше не говорить. "Не буди лихо, пока оно тихо".