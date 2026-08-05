Новинки для детей: книга про семью Мурашек, обучающий планшет и продолжение про Альку

В этот раз подборка получилась для детей разного возраста. Дошкольникам — интерактивный планшет с карточками, а тем, кто уже любит истории, — две книжные новинки с очень разными героями: семьёй монстров и шестилетним Алькой.
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