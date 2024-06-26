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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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Трилогия S.T.A.L.K.E.R. на PlayStation и Xbox теперь открыта для пользовательского контен...

Трилогия S.T.A.L.K.E.R. на PlayStation и Xbox теперь открыта для пользовательского контен...

Трилогия S.T.A.L.K.E.R. на PlayStation и Xbox теперь открыта для пользовательского контентаКомпания GSC Game World выполнила своё обещание и выпустила обновление для сборника “Legends of the Zone Trilogy”, которое открывает новые возможности для творчества геймеров.

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