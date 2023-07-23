Алиев: погас как спортсмен, перестал доверять себе

Российский фигурист Дмитрий Алиев заявил, что медали мотивируют его бороться в турнирах. «Я проснулся дома, встал рядом с тем местом, где лежали медали, посмотрел на них, вспомнил, что происходило, и прямо почувствовал, как эти мысли меня заряжают.