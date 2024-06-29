Умер четырехкратный победитель Кубка Стэнли Павелич

В американском ХК «Детройт Ред Уингз» сообщили о смерти бывшего игрока этой команды Марти Павелича.На странице клуба в соцсети Х* сообщается, что четырехкратный победитель Кубка Стэнли Павелич скончался на 97-м году жизни.