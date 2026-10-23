Полковник Баранец "разобрал" новую ракету «Филин», которую Киев никак не собьет«Филин» своей могучей боеголовкой долбил военные, военно-промышленные и энергетические цели на Украине еще с конца минувшего летаГлавное управление разведки (ГУР) Министерства обороны Украины в панике: Российская армия начала применять новую ракету "Филин".
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