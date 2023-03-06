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Защитник «Реала» Васкес разозлился из-за замены в матче с «Бетисом»: пнул по скамейке, швырнул куртку

Защитник «Реала» Васкес разозлился из-за замены в матче с «Бетисом»: пнул по скамейке, швырнул куртку

Лукас Васкес разозлился из-за того, что был заменен в матче с «Бетисом» (0:0) в Ла Лиге. Защитник «Реала» покинул поле на 59-й минуте и был настолько разгневан, что пнул по скамейке запасных мадридцев.

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