Защитник «Реала» Васкес разозлился из-за замены в матче с «Бетисом»: пнул по скамейке, швырнул куртку

Лукас Васкес разозлился из-за того, что был заменен в матче с «Бетисом» (0:0) в Ла Лиге. Защитник «Реала» покинул поле на 59-й минуте и был настолько разгневан, что пнул по скамейке запасных мадридцев.
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