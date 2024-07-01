В Астане состоялась церемония запуска электронного стенда газеты «Жэньминь жибао»

1 июля, «Жэньминь жибао» онлайн -- 29 июня в Астане состоялась встреча по обмену результатами пресс-тура, посвященного совместному строительству «Пояса и пути», при участии редакции газеты «Жэньминь жибао» и СМИ Казахстана.
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