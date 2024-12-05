Доброслужащие Ленинградской области отправили 150 кг корма в приют для животных

Пожертвования собирались в рамках акции «Дай лапу, друг» Сотрудники комитетов и подведомственных учреждений Ленинградской области пожертвовали в приют «Всеволожский пес» 150 кг корма для взрослых собак, различные игрушки, медицинские препараты, пеленки, миски и корм для щенков, говорится в сообщении региональной администрации.