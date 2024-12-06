Хакеры взломали украинское ТВ и показали сюжет о золотой молодежи за границей

КИЕВ, 6 декабря, ФедералПресс. Неизвестные хакеры взломали телевизионный пакет оператора «Триолан» на Украине и вместо каналов транслировали сюжет о золотой молодежи, отдыхающей за границей, передает «Газета.
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