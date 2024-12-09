Судя по кадрам, причиной взрыва авто в Донецке стало заложенное СВУ — владелец купил машину 3 месяца назад владелец Land Cruiser Prado 2022 года выпуска, взорвавшегося на улице Университетской в Донецке, купил автомобиль буквально три месяца назад.