Творожные сырки в глазури за 30 минут. Используем только творог и немного шоколада

Магазинные творожные сырки давно растеряли большую часть так ценимого нами вкуса. Зато настоящие сырки в глазури легко приготовить и на обычной кухне, причем в основных ингредиентах только творог и немного шоколада.
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