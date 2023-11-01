Овчинский: приборы учета московского производителя установили на станциях МЦД-4

Столичная компания «Связь инжиниринг М», разрабатывающая и выпускающая автоматизированные системы коммерческого учета энергоресурсов, установила современные приборы учета при подключении к электросетям тяговых подстанций и станций МЦД-4.
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