БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Взорвалось судно, которое шло «теневым» «зерновым коридором»

Взорвалось судно, которое шло «теневым» «зерновым коридором»

Михаил Рябов.   Украинская сторона заявила о поражении российской ракетой сухогруза под флагом Либерии, которое заходило в порт Южный Одесской области вопреки предостережениям Минобороны РФ о том, что Москва после разрыва «зерновой сделки» будет считать перевозчиками вооружений все плавсредства, направляющиеся в украинские порты.

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Комментарии
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ВТ
Вячеслав Тарасов
Да что это за &quot;коридор&quot; такой, когда идёт война??? В условиях боевых действий между Россией и Украиной всё побережье (и не только) Одесской и Николаевской областей должно быть изолировано от акватории. Это нужно ещё и для того, что эти территории используются для воздушного и морского нападения на объекты в России.
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1 д.
ИП
Игорь Петров
Всех предупреждали.. Ибо нех..
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1 д.
Сергей Евменеев
Ебашить все что шевельнется в коридоре!!! Вместе с пиндосами и гавносаксами!!
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14 час.

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