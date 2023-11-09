Взорвалось судно, которое шло «теневым» «зерновым коридором»

ВТ

Вячеслав Тарасов

Да что это за "коридор" такой, когда идёт война??? В условиях боевых действий между Россией и Украиной всё побережье (и не только) Одесской и Николаевской областей должно быть изолировано от акватории. Это нужно ещё и для того, что эти территории используются для воздушного и морского нападения на объекты в России.