Эксперт рассказал о действующих госпрограммах поддержки авторынка

В России с начала года по льготным госпрограммам продали больше 131 тысячи автомобилей. Об этом сообщил глава Минпромторга Антон Алиханов.
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