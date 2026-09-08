Липчане узнали, что рынок автокредитования вырос почти на 30%

За январь–август россияне взяли в банках на покупку автомобилей около 1,24 трлн рублей – почти на 30% больше, чем по итогам восьми месяцев 2025 года.
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