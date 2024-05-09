Труженица тыла из Первомайска рассказала о работе на оборонном заводе

В 1941 году жительнице Первомайска Нине Кондратьевне Тараровой исполнилось 16 лет. Она окончила 8 классов, мечтала вместе с подругами поступить в педагогический институт после выпуска из школы, но все её планы оказались разрушенными 22 июня.
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