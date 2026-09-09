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Мировое обозрение

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Мозг под наркозом выработал больше сигналов, чем наяву: как разрушение электрических волн отключает человеческое восприятие

Мозг под наркозом выработал больше сигналов, чем наяву: как разрушение электрических волн отключает человеческое восприятие

Когда человеку вводят общую анестезию, его восприятие окружающего мира полностью прекращается. Большинство людей полагает, что под наркозом мозг выключается и впадает в глубокое электрическое молчание.

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