ЕЛЕНА ПАНИНА Знаковая статья вышла в Foreign Policy. Заголовок соответствующий: "Рассмотрят ли США возможность убийства Путина?".
В США готовят покушение на Путина?
Комментарии
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Станислав Животовский
"пока президент РФ находится на борту "устаревшего и проблемного самолёта Ил-96"." Вот это для меня новость, во всяком случае с этим мнением не согласен.
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11 час.
СК
Сергей Костин
Это образ их мыслей и наших вшивых либералов: в России всё плохое, она ничего не может создать.
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11 час.
АС
Андрей Сажин
Америкосам надо молиться за Здоровье В. В. Путина. Без сомнения!
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10 час.
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