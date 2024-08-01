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ПРОСТО о ПОЛИТИКЕ

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В США готовят покушение на Путина?

В США готовят покушение на Путина?

ЕЛЕНА  ПАНИНА Знаковая статья вышла в Foreign Policy. Заголовок соответствующий: "Рассмотрят ли США возможность убийства Путина?".

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Комментарии
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Станислав Животовский
&quot;пока президент РФ находится на борту &quot;устаревшего и проблемного самолёта Ил-96&quot;.&quot; Вот это для меня новость, во всяком случае с этим мнением не согласен.
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11 час.
СК
Сергей Костин
Это образ их мыслей и наших вшивых либералов: в России всё плохое, она ничего не может создать.
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11 час.
АС
Андрей Сажин
Америкосам надо молиться за Здоровье В. В. Путина. Без сомнения!
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10 час.

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