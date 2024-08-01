В США готовят покушение на Путина?

Станислав Животовский "пока президент РФ находится на борту "устаревшего и проблемного самолёта Ил-96"." Вот это для меня новость, во всяком случае с этим мнением не согласен.

СК Сергей Костин Это образ их мыслей и наших вшивых либералов: в России всё плохое, она ничего не может создать.