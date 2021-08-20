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Почему солдаты XVII-XIX века не укрывались от огня и шли в бой в полный рост

Почему солдаты XVII-XIX века не укрывались от огня и шли в бой в полный рост

Любители исторического кино и реконструкций обратили внимание на линейное построение армий XVII-XIX века.

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Walery
,то были игры в войнушки тогдашних монархов. Для удобств и эффекта красоты обмундирование все было в цвете. Военночачальник сидел на холме ноги на барабан положив и смотрел, как цветные квадраты-каре его войск маневрируют. как и сегодня в компьютере играют. Бывало монархи вместе ужинали обсуждая свои маневры.
виталий афонин
и сейчас играют!

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