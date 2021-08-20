Почему солдаты XVII-XIX века не укрывались от огня и шли в бой в полный рост

ПоболтаемВоенное делоПочему солдаты XVII-XIX века не укрывались от огня и шли в бой в полный ростЛюбители исторического кино и реконструкций обратили внимание на линейное построение армий XVII-XIX века.Вернуться к статье22НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьWWalery,то были игры в войнушки тогдашних монархов. Для удобств и эффекта красоты обмундирование все было в цвете. Военночачальник сидел на холме ноги на барабан положив и смотрел, как цветные квадраты-каре его войск маневрируют. как и сегодня в компьютере играют. Бывало монархи вместе ужинали обсуждая свои маневры.виталий афонини сейчас играют!Комментировать
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